Continua il Contropiede di Rabona: PROMO da 7,99€

L’offerta Contropiede di Rabona Mobile è ora disponibile anche ONLINE in due versioni che variano a seconda dell’operatore di provenienza.

Contropiede by Rabona Mobile: i dettagli

La promozione prevede 200 Giga di internet in 4G fino a 60 Mbps in download e 30 Mbps in upload su rete Vodafone, minuti illimitati verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali e SMS senza limiti e verso tutti. Tutto questo a soli 7,99 euro al mese SOLO portabilità da Kena Mobile. I clienti che invece passano da ho.mobile oppure da Very Mobile possono attivare la stessa promo ad un costo mensile pari a 8,99 euro.

La promozione Operator Attack disponibile per le festività natalizie anche ONLINE è attivabile solo in portabilità da Kena Mobile, ho.mobile e Very Mobile. Non è dunque possibile acquistare la tariffa provenendo da altri virtuali oppure richiedendo un nuovo numero.

Contropiede è disponibile fino alle ore 13 del 27 Dicembre 2021, salvo ulteriori proroghe decise dal virtuale in questione.

Costi ed altro

L’offerta ad un prezzo di partenza pari a 7,99 euro mensili prevede un costo di attivazione di 2 euro. Mentre, la versione a 8,99 euro ogni mese ha un corrispettivo iniziale di solo 1 euro.

Inoltre, il costo della SIM è di 10 euro, anziché 25€. La spedizione è invece completamente gratuita.