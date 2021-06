La Console Gaming retrò Papee Mini Edition è in offerta su Amazon a soli 28,99€. Il prezzo di listino viene ribassato del 19% creando un'ottima occasione d'acquisto.

Papee Mini Edition: la Console Gaming Retrò piccola ma piena di risorse

La console Gaming Retrò oggi in sconto vanta delle dimensioni realmente ridotte ma una serie di caratteristiche che la rendono un acquisto interessante. Capace di far riaffiorare i ricordi di quando si era piccoli, ospita al suo interno una libreria di giochi sensazionale che soddisfa tutte le esigenze.

Il design è estremamente semplice ma realizzato così da ricordare l'estetica degli anni in cui questi prodotti sono arrivati sul mercato. L'intera struttura p realizzata in materiali ABS resistenti così da garantirne la robustezza e la sicurezza.

Arriva corredata di due joystick ovviamente cablati che consentono di giocare in coppia a molti titoli presenti nella memoria. Questo prodotto, inoltre, può essere utilizzato anche in compagnia dei propri figli con facilità.

Per collegarsi al televisore sfrutta un'uscita AV, dunque il dispositivo deve essere dotato di un'entrata per far sì che possa funzionare. Non richiede alcun tipo di installazione, basta effettuare il collegamento per iniziare a divertirsi.

I giochi inclusi sono 620 in totale e variano tra titoli azione, arcade, sport, puzzle e molti altri ancora.

La console gaming retrò Papee Mini Edition è disponibile all'acquisto su Amazon a soli 28,99€. Acquistandola oggi hai l'occasione di riceverla in 48 ore grazie all'abbonamento Prime. Se non se sei dotato, le spedizioni sono comunque gratuite ma operate in circa sette giorni.

Il prodotto è coperto di garanzia dal servizio clienti che è sempre pronto a fornire assistenza.

