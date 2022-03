Console Apple, qualcosa si muove: accordi con Capcom e Ubisoft?

Una indiscrezione riportata sul forum coreano Clien riaccende le voci e le speranze dei fan su una presunta console Apple. Il rumor, proveniente da Taiwan, afferma che il colosso di Cupertino stia conducendo alcuni studi di fattibilità del progetto con consulenze esterne.

I metodi al vaglio per approcciare in modo “ufficiale” il mercato videogiochi sarebbero diversi, dalla creazione di una console vera e propria all'inserimento di una porzione dedicata nella Apple TV.

Console Apple: quanto c'è di vero e chi potrebbe entrare in gioco

È naturale che un colosso come Apple guardi con attenzione alla crescita dell'industria dei videogiochi, sempre più attraente per il giro di affari che potenzialmente promette di garantire. Per questo l'idea che la mela morsicata ritenti la carta della console non è così remota: va detto però che la via tradizionale potrebbe non essere quella giusta e quindi ci sono varie ipotesi in ballo.

Sappiamo che il mercato videoludico si sta aprendo sempre di più all'ecosistema dei servizi e degli abbonamenti, come dimostra il successo crescente di una piattaforma come Xbox Game Pass. Apple potrebbe offrire una risposta in tal senso, forte dell'esperienza che sta maturando nel settore mobile che, va detto, resta comunque molto diverso da quello tradizionale dedicato all'intrattenimento casalingo.

Per farsi strada in un mercato già fortemente competitivo potrebbero servire delle alleanze strategiche con esclusive in grado di attirare gli appassionati: ecco quindi che le voci provenienti dal Taiwan parlano di contatti già avviati con diversi importanti publisher dell'industria dei videogiochi, con Ubisoft e Capcom su tutti.

Difficile dire ad oggi quando tutto questo potrebbe concretizzarsi e se soprattutto lo farà davvero: sta di fatto che non è la prima volta negli ultimi tempi che si parla di un ritrovato interesse per Apple nei confronti del mercato dei videogiochi e il progetto di una console, in qualunque forma possa essere, pare sia davvero in fase di studio.