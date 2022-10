Come vedere Napoli-Sassuolo in streaming dall'estero

La Serie A TIM prosegue con un weekend carico di incontri. Calcio di inizio alle 15:00 domani, 29 ottobre, per Napoli-Sassuolo. Una partita attesissima per i tifosi di ambedue le squadre. Ovviamente, il Napoli è la squadra favorita con una previsione di vittoria schiacciante al 75%.

Dovrà cercare di difendere la porta con tutte le sue forze il Sassuolo, ma potrebbe non servire molto. Nondimeno, non si può dire l’ultima parola se non dopo il novantesimo minuto. Se sei un appassionato di calcio non puoi perdere nemmeno questo match molto sentito. Cosa puoi fare se però ti trovi all’estero?

Nessun problema nel caso tu ti trovi in un Paese membro dell’Unione Europea. Infatti, grazie alla portabilità transfrontaliera il tuo abbonamento a DAZN funzionerà tranquillamente e senza limitazioni nei seguenti Paesi qui sotto elencati:

Austria, Belgio, Bulgaria, Croazia, Repubblica di Cipro, Repubblica Ceca, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Ungheria, Islanda, Irlanda, Italia, Lettonia, Liechtenstein, Lituania, Lussemburgo, Malta, Olanda, Norvegia, Polonia, Portogallo, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna e Svezia.

Nondimeno, non sarà un ostacolo il fatto che ti trovi fuori dall’Unione Europea e non poi beneficiare della portabilità transfrontaliera. Grazie a NordVPN, che oggi ti regala 3 mesi gratis, potrai vedere Napoli-Sassuolo senza alcun impedimento. I suoi server sono aggiornati costantemente per aggirare qualsiasi limitazione geografica e censura delle piattaforme streaming.

Napoli-Sassuolo la vedi dall’estero con NordVPN

Istruzioni per l’uso. Vediamo ora come puoi assicurarti la visione in streaming di Napoli-Sassuolo anche dall’estero se ti trovi in un Paese fuori dall’Unione Europea. Dovrai utilizzare NordVPN, una delle migliori VPN sul mercato che è in grado di far funzionare il tuo abbonamento a DAZN ovunque e senza alcun limite.

Installa la sua applicazione sul tuo dispositivo. Attivala, inserendo solo la prima volta l’account a cui è collegato il piano che hai acquistato. Successivamente apri la sezione dedicata ai server e collegati a un Server Italiano. In questo modo qualsiasi piattaforma vedrà la tua connessione provenire dall’Italia anche se ti trovi da tutt’altra parte.

Questo è un vero e proprio vantaggio perché ti dà la possibilità non solo di vedere Napoli-Sassuolo, ma di accedere a contenuti in tutto il mondo senza alcun limite di sorta. La tua navigazione sarà completa e potrai fruire anche di piattaforme streaming disponibili solo in altri Paesi ricche di contenuti. Attiva ora NordVPN al 55% con 3 mesi gratis.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.