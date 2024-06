Condizionatori, frigorifero e congelatori protagonisti dell'offerta Summer Cool di ePRICE

Le previsioni meteo degli ultimi giorni non sono confortanti per chi odia l’afa estiva. Da mercoledì, infatti, dovrebbe fare il suo debutto l’anticiclone africano, con temperature superiori ai 30 gradi al centro e al sud. La soluzione, come sempre in questi casi, è dotarsi di un buon condizionatore.

A questo proposito segnaliamo la promozione Summer Cool di ePRICE, che prevede numerose offerte sui condizionatori dei marchi Samsung, Beko, Argo, Olimpia Splendid, Mitsubishi e Comfee. La promo include anche il cashback sull’estensione della garanzia, più altri sconti su grandi elettrodomestici come frigorifero e congelatori.

Le migliori offerte della promozione Summer Cool di ePRICE

Tra i tanti condizionatori in offerta nell’ambito dell’iniziativa Summer Cool di ePRICE, segnaliamo:

I condizionatori che si possono pagare anche in tre rate a interessi zero con Klarna sono venduti e spediti direttamente da ePRICE, a maggior tutela dell’offerta (è la stessa cosa del “venduto e spedito da Amazon”).

Inoltre, come anticipato nell’introduzione, su tutti gli articoli in promozione è possibile usufruire dell’estensione della garanzia a un prezzo speciale, e su questa stessa estensione ePRICE garantisce un cashback.

Per la lista completa degli articoli in offerta, collegati alla pagina dedicata alla Summer Cool di ePRICE.