Condizionatore portatile: subito al FRESCO, consumi elettrici RIDICOLI (40€)

L’estate è arrivata e con essa il caldo torrido che rende difficile stare in casa o in ufficio. Fortunatamente, con questo condizionatore portatile puoi goderti un refrigerio immediato, senza temere esborsi esorbitanti in bollette.

In sconto su Amazon a soli 40€ circa appena, è il momento di completare velocemente l’ordine e portarlo a casa con spedizioni veloci e gratuite, grazie ai servizi Prime. Sii veloce: la disponibilità è limitata.

Questo sistema è davvero assurdo: offre un raffreddamento intelligente e multiangolare, tre velocità per gestire al meglio il flusso d’aria, e una funzione di nebulizzazione per aumentare l’umidità ambientale. Il tutto con consumi energetici ridicoli, grazie al suo assorbimento di soli 8W. Puoi persino decidere di alimentarlo con un powerbank, ampliando di fatto i contesti in cui puoi utilizzarlo.

Il segreto di questo prodotto sta nella sua innovativa tecnologia di raffreddamento: usa un sistema di nebulizzazione ad ultrasuoni che trasforma l’acqua in una sottile e rinfrescante bruma. Questa viene poi diffusa dal potente ventilatore (fino a 4000 giri/min) per creare un flusso d’aria fresca e deumidificata.

Puoi scegliere tra 3 diverse velocità per adattare il flusso d’aria alle tue esigenze: bassa per un’esperienza più rilassante, media per un refrigerio rapido, o alta quando hai davvero bisogno di raffreddarti in fretta.

Inoltre, può oscillare da 60° a 120° per distribuire uniformemente l’aria fresca in tutta la stanza, evitando fastidiosi flussi d’aria diretti. E grazie al serbatoio da 800ml, puoi godere di ore di refrigerio senza preoccuparti di rabboccare l’acqua. E grazie alla sua silenziosità (appena 52 dB), potrai goderti il fresco senza essere disturbato dal rumore.

Il pannello touch frontale ti permette di impostare facilmente le diverse funzioni: oltre alle 3 velocità del ventilatore, puoi selezionare le 2 modalità di nebulizzazione, accendere la luce LED e attivare l’oscillazione del flusso d’aria.

Insomma, questo condizionatore portatile rappresenta senza dubbio alcuno un modo economico ed efficace per rinfrescare i tuoi ambienti questa estate. Con il suo innovativo sistema di raffreddamento e la sua versatilità, ti regalerà sollievo dal caldo a un prezzo davvero imbattibile. Completa ora il tuo ordine su Amazon e prendilo in offerta a 40,37€. Lo ricevi in modo rapido e gratuito, grazie ai servizi Prime, ma non c’è tempo da perdere: la disponibilità è limitata.