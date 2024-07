Condizionatore portatile Innoliving al prezzo più basso da Unieuro

Da Unieuro è in offerta il condizionatore portatile Innoliving INN-516, con capacità da 6 litri. Grazie alla promozione in corso, è possibile acquistarlo a 99,90 euro invece di 129,99 euro, grazie ai 30 euro di sconto sul prezzo più basso degli ultimi 30 giorni. Inoltre, si può scegliere di pagare anche in 3 rate a interessi zero da 33,30 euro al mese con Klarna o PayPal.

Il raffrescatore portatile del marchio Innoliving rappresenta un ottimo acquisto per quanti sono alla ricerca di un mini condizionatore in grado di rinfrescare piccoli ambienti come la cucina, la camera da letto o un salone di modeste dimensioni. L’ideale sarebbe usarlo in contemporanea con un ventilatore.

Condizionatore portatile Innoliving in offerta a 99,90 euro sul sito di Unieuro

Il funzionamento del prodotto Innoliving è piuttosto semplice. Si riempie il contenitore di acqua e/o ghiaccio, per poi accenderlo. Una volta azionato, il raffrescatore regalerà un po’ di fresco nell’ambiente in cui ci si trova.

Si può ad esempio usare al pomeriggio quando si è sul divano con il televisore acceso, o quando si è in piedi in cucina mentre si sta preparando il pranzo o la cena, oppure ancora quando si sta giocando alla console o si è al computer lavorando. Una volta che l’acqua e il ghiaccio sono terminati, basterà riempire di nuovo il contenitore per riavviare l’azione.

Il condizionatore portatile da 6 litri Innoliving INN-516 è in offerta sul sito ufficiale di Unieuro a 99,90 euro, in sconto del 23% rispetto al prezzo precedente. Si tratta del prezzo più basso degli ultimi 30 giorni. Inoltre, per evitare le spese di spedizione (che per questo articolo ammontano a 5,90 euro), in fase di check-out bisogna scegliere il ritiro gratuito in negozio.