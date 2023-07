Condizionatore Portatile Electroline da 83€ Tasso Zero su Unieuro

Perché aspettare a rinfrescare questa calda estate quando con Unieuro puoi acquistare oggi e pagare un po’ alla volta senza interessi? Allora approfitta subito di un’offerta incredibile. Acquista il Condizionatore Portatile Electroline a soli 249,90 euro. Selezionando PayPal o Klarna come metodo di pagamento puoi dividere l’importo in 3 rate a tasso zero da soli 83,30 euro al mese. Prima rata al momento dell’acquisto.

Inoltre, con Unieuro, hai anche inclusa la consegna gratuita a domicilio oppure il ritiro gratuito presso uno dei negozi della catena più comodo per te da raggiungere. Questo potente climatizzatore non richiede alcun tipo di installazione invasiva. Anzi, ti segue in ogni stanza raffreddando la temperatura e togliendo l’umidità per rendere l’ambiente salutare e vivibile. Addio muffa e caldo intenso, sempre e ovunque.

Condizionatore Portatile Electroline: potenza e risparmio su Unieuro

Con il Condizionatore Portatile Electroline ottieni tanta potenza. Infatti, pur essendo mobile, questo climatizzatore da 9000 BTU/h è in grado di raffreddare una stanza in tempi record e mantenerla fresca per tutto il tempo che vuoi. Il praticissimo termostato con display LED ti permette di regolare la temperatura desiderata e goderti un clima perfetto, su misura per te. Silenziosissimo, puoi tenerlo acceso anche durante la notte e dormire profondamente senza alcun problema.

Come dicevamo, non necessita di alcuna installazione. All’interno della confezione è incluso un tubo da posizionare alla finestra. Inoltre, grazie alla classe di efficienza energetica A, risparmi anche sul costo della bolletta. Cosa stai aspettando? Approfitta ora di questa incredibile offerta firmata Unieuro. Acquistalo subito a soli 249,90 euro. Selezionando PayPal o Klarna puoi anche pagare in 3 rate a tasso zero da soli 83,30 euro al mese.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.