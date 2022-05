Condizionatore d’aria portatile a 10€ su Amazon: ERRORE di prezzo?

Su Amazon c’è un’occasione freschissima da prendere al volo. Si tratta di un mini condizionatore d’aria portatile, che funziona con tecnologia ad acqua e ghiaccio e questo ha un doppio enorme vantaggio. Infatti, da un lato ci sono i consumi, che sono bassissimi, mentre dall’altro c’è la possibilità di sfruttarlo anche come umidificatore, all’occorrenza.

Adesso puoi prenderlo a prezzo ridicolo. Non è chiaro se è frutto di un errore, ma quest’occasione è sicuramente da prendere al volo. Completa l’ordine velocemente per averlo a 10€ circa appena e godi di spedizioni assolutamente rapide e gratis, garantite dai servizi Prime.

Condizionatore d’aria portatile: occasione assurda su Amazon

Un prodotto decisamente interessante, dai consumi irrisori e con funzionalità decisamente interessanti. Infatti, basta aggiungere dell’acqua ghiacciata per ottenere innanzitutto aria fresca nella zona intorno a dove lo avrai posizionato, ma non solo. Infatti, è anche in grado di funzionare come umidificatore, regalandoti così maggiore comfort. Per finire, questo gioiellino è anche in grado di fare da purificatore d’aria.

Super compatto nelle dimensioni, puoi sfruttarlo praticamente ovunque, basta una porta USB per il collegamento. Inoltre, ha consumi energetici imbarazzanti: il massimo assorbimento è di appena 10W.

Insomma, questo condizionatore d’aria portatile, a questo prezzo, è un vero e proprio affare. Non perdere l’occasione di accaparrartelo a 10€ circa appena da Amazon. Le spedizioni sono anche super rapide e gratis, garantite dai servizi Prime. Sii rapido però, a questo prezzo durerà pochissimo.

