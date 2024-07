Condizionatore Comfeè con unità esterna in super offerta da Unieuro

Se sei alla ricerca di un condizionatore a buon prezzo, completo sia di unità interna che esterna, ti segnaliamo l’ultima offerta del volantino Unieuro, che propone il condizionatore Comfeè a 299,90 euro invece di 319,90 euro (prezzo più basso degli ultimi 30 giorni). Se si prende in considerazione il prezzo consigliato di 479,90 euro, lo sconto raggiunge il 37%, per un risparmio effettivo di 180 euro.

Tra i principali punti di forza di questo condizionatore si annoverano la classe di efficienza energetica A++, il controllo smart tramite smartphone e la tecnologia Golden-Fin, che aiuta l’unità esterna a resistere meglio al fenomeno di corrosione dovuto agli agenti atmosferici.

Condizionatore Comfeè in offerta a 299,90 euro sul sito di Unieuro

L’ottimo rapporto qualità-prezzo del condizionatore completo Comfeè si esalta ancora di più con l’eccellente dato sul consumo energetico: in stand-by le due unità consumano appena 1 W, a tutto vantaggio del risparmio in bolletta.

Efficienza energetica a parte, l’apparecchio del marchio Comfeè si distingue anche per numerose funzioni intelligenti. Ad esempio il riavvio automatico con le impostazioni precedentemente in uso, il sensore di temperatura ambiente posizionato nel comando a infrarossi, e la rilevazione automatica di eventuali perdite di refrigerante. A tutto questo si aggiunge poi la funzione Sleep, in grado di correre in completa autonomia la temperatura impostata per le ore notturne, in modo così da prevenire un raffreddamento o surriscaldamento eccessivo degli ambienti.

Il condizionatore Comfeè, dotato sia di unità interna che esterna, è in offerta a 299,90 euro sul sito ufficiale di Unieuro. Si tratta del prezzo più basso degli ultimi 30 giorni per questo dispositivo. Volendo, inoltre, è possibile scegliere se pagare in un’unica soluzione o in 3 rate a interessi zero da 99,96 euro con Klarna o PayPal. Segnaliamo infine le spese di spedizione gratuite.