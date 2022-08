Con Xiaomi bastano 21€ e il WiFi spicca il VOLO: sconto Amazon 58%

Il nuovo repeater wireless di Xiaomi è pronto a risolvere un problema che credevi essere molto più complesso e complicato da sistemare. Se la rete WiFi di casa non funziona come vorresti, se il segnale è instabile e non arriva in tutta la casa, la soluzione al può essere più semplice ed economica di quanto pensi. Infatti, banalmente il malfunzionamento potrebbe essere semplicemente relativo al tuo router, che non riesce – da solo – a garantirti copertura ottimale.

Un ripetitore può magicamente cambiare la situazione in pochi secondi, ma dovrai stare attento al modello che scegli però. Per questo motivo, quando ho scovato in sconto quello del colosso cinese a un prezzo così piccolo, ho pensato di segnalartelo. Infatti, non solo è in gran sconto su Amazon, ma è anche perfetto praticamente per qualsiasi esigenza. Che si tratti di collegare lo smartphone, il PC oppure una marea di dispositivi di smart home, nessun problema.

Doppia connettività (2,4Ghz oppure 5Ghz), installazione super semplice e controllo tramite app. Non perdere l’occasione di fare un eccellente affare e portalo a casa a 21€ circa appena: completa l’ordine al volo per approfittarne. Le spedizioni sono super rapide e gratuite, garantite dia servizi Prime.

Un prodotto premium, pronto a stupire per le tue caratteristiche. Lo installi facilmente (abbinandolo al router modem principale) nel punto dell’abitazione dove noti un calo delle prestazioni della rete. A quel punto, hai finito e puoi finalmente godere di una connessione WiFi veloce, potente e stabile.

