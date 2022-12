Con Xbox Game Pass ci sono 3 MESI IN REGALO di Apple Music e TV+, ecco come averli

Anche nel corso del mese di dicembre continua la promozione riservata agli abbonati Xbox Game Pass Ultimate, il servizio di Microsoft che consente di accedere ad un ricco catalogo di giochi per le console Xbox e per PC Windows.

Tra le ricompense disponibili per gli utenti Xbox Game Pass Ultimate, infatti, è possibile riscattare 3 mesi gratis di Apple Music e Apple TV+, i due servizi di streaming della casa di Cupertino dedicati, rispettivamente, al mondo della musica e a film e serie TV.

Per riscattare i 3 mesi gratis dei due servizi Apple bastano pochi secondi. Prima, però, è necessario attivare un abbonamento Xbox Game Pass Ultimate, quindi la versione più completa del Game Pass. Per attivare l’abbonamento è possibile sfruttare le offerte di CDKeys.

Sul marketplace specializzato in contenuti digitali è possibile riscattare un nuovo abbonamento a Game Pass Ultimate a prezzo davvero ridotto. Attualmente, infatti, le key partono da 1,79 euro.

Come ottenere Apple Music e TV+ gratis con Xbox Game Pass Ultimate

Una volta attivato l’abbonamento al Game Pass Ultimate, riscattare i 3 mesi gratis di Apple Music e Apple TV+ è semplicissimo e può essere fatto direttamente tramite l’app per smartphone oppure l’app per PC o console.

È sufficiente andare nella sezione Ricompense, all’interno dell’area dedicata al proprio account e scorrere l’elenco dei bonus riservati agli abbonati Game Pass Ultimate. Una volta individuato la ricompensa da riscattare, nel caso in questione Apple Music TV e/o Apple TV+, basta premerci sopra e seguire la procedura.

Da notare che per ottenere i 3 mesi gratis dei due servizi Apple non è necessario essere utenti Xbox. Basta creare un account giusto per l’occasione. Con le offerte di CDKeys, che trovate di seguito, la spesa è davvero minima.

