Con una semplice Presa Smart la tua casa si trasforma, bastano 10€

Risultati istantanei con i giusti prodotti in casa soprattutto se vuoi renderla intelligente e interconnessa. Spendi poco e ottieni il massimo con una semplice presa smart prodotto da TP Link, la TAPO P105. Questo dispositivo lo gestisci con app e con voce e apporta una ventata di aria fresca in casa senza la necessità di dover spendere un patrimonio. Dal momento che è in promozione su Amazon, perché non approfittarne? Comprala a soli 9,99€ grazie allo sconto del 38% ora in corso sul prezzo di listino.

TAPO P105, la presa smart con cui rendere casa di ultima generazione

La TAPO P105 è uno di quei dispositivi da non sottovalutare. Praticamente trasforma un qualsiasi prodotto in uno di ultima generazione perché lo connette alla tua rete internet e te lo fa gestire in modi diversi. È facile da usare e ti evita una spesa ben più grande offrendoti, altresì, risultati istantanei. Di TP Link ti puoi fidare essendo un marchio dalla qualità ottima che usa materiali di prima scelta e sicuri: infatti sono ignifughi e dotati di un chip di sicurezza.

Come funziona la presa? La metti tra quella di corrente e quella dell’elettrodomestico o prodotto che vuoi ed il gioco è fatto. Grazie a questa aggiunta puoi gestire il suddetto attraverso l’app sul tuo smartphone ma anche con la voce. Questo perché il sistema è completamente compatibile con Amazon Alexa e Google Assistant. Quindi, in altre parole, ottieni la gestione da remoto, la possibilità di creare timer e routine e anche la modalità assenza (simula la tua presenza in casa quando non ci sei). Tutto questo al prezzo di un aperitivo al bar!

A soli 9,99€ la Tapo P105 è la presa smart di cui non privarsi a casa. Comoda, pratica e soprattutto intelligente in più modi di quanto si possa pensare. Cogli al volo lo sconto del 38% sul prezzo di listino direttamente su Amazon.