Con un termometro da 7€ risparmi sul riscaldamento: il TRUCCO geniale

Certo, lo so. Il tuo impianto di riscaldamento ha già un termometro integrato. Anzi, c’è il termostato a disposizione per controllare la temperatura in qualsiasi momento e regolare il funzionamento della caldaia. C’è però un piccolo dettaglio da non trascurare: capita spesso che quello già a disposizione nel tuo impianto sia posizionato in una stanza che magari è quella più calda oppure – come accadeva nel mio caso – è vicino a punti dove ci sono correnti d’aria. Il risultato? I valori erano completamente sfalsati e – di conseguenza – l’intero impianto funzionava male.

Quando mi sono resa conto che, effettivamente, il termostato era impostato nella parte più fredda della casa – e che quindi i termosifoni funzionavano più del dovuto – ho provveduto e risolto subito il problema. Infatti, basta molto poco per risolvere la questione: posizionare un termometro wireless da pochi euro in un ambiente più consono ti permetterà di farti un’idea di quella che è l’effettiva temperatura ambientale. Quando il livello di comfort è corretto, basterà regolare di conseguenza il termostato dell’impianto: problema risolto!

Lo stesso procedimento vale al contrario. infatti, se il termostato è posizionato in un punto molto caldo della casa, rischi di lasciare gli altri ambienti al freddo. Invece, con il trucco che ti ho appena insegnato, puoi facilmente risolvere.

Dunque, regolando meglio la temperatura del termometro integrato, puoi ottimizzare il funzionamento del tuo impianto di riscaldamento, risparmiando quindi in bolletta. Il bello è che puoi risolvere investendo pochissimi euro: prendi adesso a 8€ circa appena da Amazon il tuo nuovo termometro igrometro. Oltre alla temperatura, potrai anche tenere sotto controllo il livello di umidità. Spedizioni rapide e gratuite, garantite dai servizi Prime.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.