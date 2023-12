Con SelfyConto ottieni voucher digitali fino a 500€

Nuova iniziativa di Banca Mediolanum legata all’apertura di SelfyConto, il conto corrente online a canone zero fino a 30 anni e con prelievi gratuiti in tutta l’area Euro. Gli utenti che aprono il conto e presentano i propri amici entro il 27 dicembre, possono richiedere voucher fino a 500€ per i primi cinque amici che sceglieranno di aprire il conto corrente. Ecco il link all’offerta.

L’operazione a premi Mediolanum ForYou Rewarding prevede la possibilità di ottenere voucher digitali per l’acquisto di articoli di prestigiosi brand, tra cui Arena, Feltrinelli, Microsoft, The Fork, Mediaset Infinity, Arena, Rakuten, Svinando, Jakala, Denver, Moleskine, Eastpak, Ferraboli, Nextreme, Ferrino, Delsey e Vivobike.

Richiedi voucher fino a 500€ grazie a SelfyConto

Il conto corrente online SelfyConto presenta un canone a zero spese il primo anno e fino ai trent’anni. Dal secondo anno in poi, per gli over 30, il canone mensile è pari a 3,75€, ma c’è la possibilità di azzerrarlo rispettando determinate condizioni economiche.

A questo si aggiungono la carta di debito gratuita appartenente al circuito di pagamento internazionale Mastercard, i prelievi gratuiti in tutti i Paesi dell’Unione europea (Italia inclusa), così come sono gratis le principali operazioni bancarie gratuite, tra cui addebiti utenze, bonifici, F23, F24, MAV, RAV e ricariche telefoniche.

Inoltre, è possibile associare al conto anche la Mediolanum Credit Card, la carta di credito di Banca Mediolanum appartenente al circuito di pagamento Mastercard, con un canone annuo pari a 12€.

Apri SelfyConto tramite la pagina dedicata e invita i tuoi amici a fare lo stesso entro il 27 dicembre: per te 500€ di voucher digitali per l’acquisto di articoli di prestigiosi brand internazionali.

