Con Revolut puoi avere subito tre mesi di Premium gratis: scopri i vantaggi

Se vuoi gestire le tue finanze in modo smart e conveniente, non perdere l’occasione di iscriverti a Revolut, il conto corrente e la carta di pagamento che ti offrono il massimo della flessibilità e della sicurezza. Per un periodo limitato, puoi avere tre mesi gratis al piano Premium, che ti permette di accedere a una serie di vantaggi esclusivi.

I vantaggi di Revolut Premium: come avere l’offerta

Revolut è un conto corrente online che ti consente di aprire un IBAN italiano o europeo in pochi minuti, senza costi di apertura o di gestione. Con Revolut puoi inviare e ricevere denaro in tutto il mondo, cambiare valuta a ottimi tassi di cambio, pagare con la tua carta contactless o con il tuo smartphone e monitorare le tue spese con l’app intuitiva e personalizzabile.

Revolut Premium, invece, è il piano a pagamento che ti offre funzionalità extra rispetto al piano Standard, come:

Cambi valuta illimitati senza commissioni dal lunedì al venerdì

Prelievi gratuiti fino a 400 euro al mese dai bancomat

al mese dai bancomat Sconto del 40% sui bonifici internazionali

Consegna espressa gratuita della prima carta

Scelta tra diversi design esclusivi per la carta

Copertura medica e dentistica d’emergenza globale

Assicurazione sui voli in ritardo e sul bagaglio

e sul bagaglio Copertura sugli acquisti fino a 2.500 euro all’anno

Rimborso per eventi mancati fino a 1.000 euro

fino a 1.000 euro Apertura fino a due conti Junior per i tuoi figli

Inoltre, con Revolut Premium puoi investire in azioni, criptovalute e materie prime con commissioni ridotte, risparmiare con i Vault che ti offrono fino al 2.34% di interesse annuo pagato giornalmente e prenotare i tuoi viaggi con Soggiorni ricevendo fino al 5% di cashback.

Tutto quello che devi fare è inserire il tuo numero di telefono nel riquadro che trovi in questa pagina, aprire un conto in pochi clic e poi effettuare l’upgrade a Premium: per i primi tre mesi sarà completamente gratis.

