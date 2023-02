Wi-Fi Mesh in sconto: porta internet ad alta velocità in tutta la casa

Se stai cercando una soluzione Wi-Fi Mesh affidabile e facile da installare, il Tenda Nova MW6 potrebbe essere la risposta che stai cercando. Inoltre, al momento è in forte sconto su Amazon, con uno sconto del 27% che lo rende ancora più allettante. Con la sua tecnologia 802.11S, il Tenda Nova MW6 fornisce una vera rete mesh Wi-Fi progettata per eliminare tutte le zone morte nella tua casa. Questo significa che potrai finalmente dire addio alle fastidiose interruzioni della connessione e goderti un’esperienza di navigazione online fluida e senza problemi in tutti i punti della casa, anche su più piani.

Il Tenda Nova MW6 è anche molto facile da installare, e sostituisce facilmente le tue soluzioni Wi-Fi esistenti come estensori Wi-Fi, router tradizionali, ripetitori Wi-Fi e PLC. La sua copertura Wi-Fi arriva fino a 500 m² ed è compatibile con tutti i provider di servizi Internet come Livebox e Freebox. Inoltre, il Tenda Nova MW6 implementa una rete gigabit completa e prestazioni di streaming wireless più potenti, garantendo un’esperienza di navigazione online fluida e senza interruzioni. Crittografa la password Wi-Fi con WPA2-PSK per proteggere la tua casa intelligente e le tue connessioni da hacking e attacchi. La sua alta capacità e completa flessibilità ti consentono di creare un’unica rete Wi-Fi senza soluzione di continuità per tutti i tuoi dispositivi e mantenere fino a 90 dispositivi collegati contemporaneamente.

Ogni nodo copre fino a 180 m² di spazio abitativo ed elimina le ombre Wi-Fi, e puoi facilmente estendere la copertura Wi-Fi della tua casa. Inoltre, grazie al roaming wireless per tutti, ogni unità lavora insieme per formare un’unica rete mesh Wi-Fi reale, creando un’esperienza online efficace e stabile. In definitiva, il Tenda Nova MW6 è la scelta ideale se stai cercando una soluzione Wi-Fi Mesh affidabile, facile da installare ed estremamente efficiente. E con lo sconto del 27% su Amazon, non c’è mai stato un momento migliore per acquistarlo.

