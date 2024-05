Con questo PURIFICATORE d'aria SMART dimenticherai di avere le allergie!

Cerchi un modo immediato per migliorare la qualità dell’aria in casa tua? Il purificatore LEVOIT, dotato di un sacco di caratteristiche che lo rendono smart, vede il suo prezzo crollare da 229,99€ a soli 186,99€ grazie al ribasso Amazon!

Tutte le caratteristiche del purificatore smart

La purificazione generata da questo dispositivo è resa possibile da un tasso di rilascio dell’aria pulita (CADR) fino a 400 m³/h, che rinnova l’aria della stanza ogni 30 minuti. E la tecnologia VortexAir brevettata, insieme al sistema di filtrazione a 3 stadi, lavorano in sinergia per catturare il 99,97% delle particelle dannose, come polvere, peli di animali domestici, allergeni, virus e batteri, garantendo così un ambiente domestico più sano per te e la tua famiglia.

Una delle particolarità di questo dispositivo è il suo funzionamento silenzioso, con una modalità a 24 dB che assicura notti serene e una spia luminosa regolabile che non disturberà il tuo riposo.

Tra le varie modalità vi è anche quella automatica che si avvale di un sensore laser e della tecnologia AirSight Plus per monitorare la qualità dell’aria e adattare automaticamente la velocità della ventola. Abbiamo poi l’anello LED colorato e il display PM2.5 che offrono un feedback visivo immediato sulla purezza dell’aria che respiri.

Il controllo del dispositivo è intuitivo grazie all’App VeSync che ti permette di gestire il purificatore da remoto, e ai comandi vocali compatibili con Amazon Alexa e Google Assistant, che riescono a integrare questo dispositivo alla tua pletora di elettrodomestici smart.

Fai tuo il purificatore LEVOIT, pagandolo 43,00€ in meno rispetto al prezzo di listino e portandolo a casa per soli 186,99€!