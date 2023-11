Con questo Mocio Elettrico le tue pulizie saranno velocissime!

Il Mocio Elettrico Cecotec si presenta come un valido alleato per semplificare le pulizie domestiche, rendendo l’operazione di pulire i pavimenti un compito agevole e privo di sforzi. La sua batteria potente da 14,8 V e 2000 mAh garantisce un’autonomia considerevole, raggiungendo fino a 40 minuti di pulizia continua, permettendoti di coprire l’intera casa senza interruzioni per la ricarica.

Uno dei punti di forza del Mocio Elettrico Cecotec è rappresentato dal rullo Wet Jalisco, realizzato in microfibra, in grado di rimuovere lo sporco più ostinato in un solo passaggio. La microfibra non solo agisce in modo efficace nella cattura dello sporco, ma lo trattiene con efficienza.

Il sistema di spruzzatura dell’acqua sulla testa del mocio è pensata proprio per affrontare le macchie più difficili. Questo sistema inumidisce le macchie prima del passaggio, agevolandone la rimozione.

La gestione dell’acqua è altrettanto efficiente grazie al doppio serbatoio dell’acqua, separando l’acqua pulita da quella sporca. Questo design consente di pulire i pavimenti senza la necessità di cambiare continuamente l’acqua o di dover trasportare pesanti secchi avanti e indietro.

La praticità è ulteriormente evidenziata dal sistema per riporre l’elettrodomestico. Inoltre, la presenza di una base autopulente semplifica la pulizia dei pennelli, offrendo una soluzione completa per la gestione delle pulizie domestiche.

Non perdere quest’opportunità per velocizzare la pulizia della tua casa. Acquista subito il Mocio Elettrico Cecotec a soli 109,90€ da un prezzo originale di 149,90€.