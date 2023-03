Con questo gadget da 11€, la rete WiFi torna a VOLARE (solo Amazon)

Se la connessione WiFi di casa è lenta o instabile, con ogni probabilmente la colpa è del router che hai già. Purtroppo, la sua portata è sicuramente insufficiente per coprire l’intera abitazione. Di buono c’è che questo problema è assai facilmente risolvibile, anche spendendo pochi spiccioli. Infatti, basta scegliere un affidabile ripetitore di segnale, che permetterà allo stesso di “rimbalzare” in una certa zona della casa, rinforzandosi e arrivano molto più lontano in modo stabile ed efficiente.

Super semplici da mettere in uso, questi dispositivi eliminano un fastidio non da poco. Come anticipato, per spendere poco e ottenere tanto, basta scegliere la soluzione giusta. Uno dei migliori esempi è questo modello di Mercusys by TP Link. Compatto, prestante e facile da usare, puoi portarlo a casa a 11,90€ appena, grazie allo sconto Amazon del 30%, attualmente attivo. Lo ricevi con spedizioni assolutamente rapide e gratuite, garantite dai servizi Prime. Lo installi in pochi minuti e godi subito di risultati pazzeschi.

Non un modello qualsiasi, dalla sua questa soluzione ha anche la possibilità di sfruttare la sua porta Ethernet. A cosa ti servirà? Beh, immagina di avere una TV o una console lontani dal router principale. Immagina di avere sempre problemi di lentezza o instabilità della rete wireless. Ecco, con questo dispositivo, potrai finalmente effettuare la connessione tramite cavo, godendo di una fluidità e stabilità spettacolari.

Naturalmente, oltre a questo, questo prezioso device permetterà a tutti i tuoi dispositivi WiFi di collegarsi in modo soddisfacente alla rete wireless, anche se lontani dal router sorgente. Per installarlo e configurarlo basta poco: una presa elettrica per il collegamento a uno smartphone. Risolvi un problema non da poco, togliti una grande soddisfazione con un investimento piccolissimo su Amazon.

Questo ripetitore di segnale di Mercusys non potrebbe avere un prezzo più appetibile adesso: completa l’ordine al volo per averlo a 11,90€ appena con spedizioni super rapide e gratuite, garantite dai servizi Prime. Sii rapido, si tratta di un’occasione a tempo limitato.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.