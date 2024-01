Con questo COUPON risparmierai sul Ferro da Stiro Verticale di Rowenta!

Il ferro da stiro verticale è un elettrodomestico spesso sottovalutato, in grado di farti stirare i capi anche in viaggio. Il protagonista di quest’offerta è il modello di Rowenta chiamato “Pure Pop“. Ora, grazie allo sconto del 13% e al coupon esclusivo di 10€, lo pagherai solo 36,90€ invece dei classici 54,99€ di listino!

Questo ferro da stiro verticale di Rowenta è uno spettacolo

Pure Pop si distingue per l’emissione continua di vapore di 20 g/min, garantendo risultati impeccabili su tutti i tessuti e assicurando che i capi rimangano freschi e igienicamente perfetti. Il vapore penetra in profondità nei tessuti, eliminando pieghe e impurità anche nelle zone più difficili da raggiungere.

La caratteristica più distintiva di questo ferro da stiro è il suo sistema reversibile. Il lato vellutato si adatta perfettamente alla stiratura di ogni tipo di tessuto, dai più delicati ai più resistenti. Il lato anti-pelucchi, invece, offre la soluzione ideale per rimuovere pelucchi e capelli dai vestiti, garantendo un aspetto pulito e ordinato.

Ultra compatto, sottile e leggero, lo potrai conservare facilmente in un cassetto o trasportare senza sforzi in viaggio. Con un tempo di riscaldamento di soli 15 secondi, Pure Pop si rivela ideale per l’uso frequente e per i ritocchi dell’ultimo minuto, assicurando praticità e tempestività nelle operazioni di stiratura.

Grazie alla sua tecnologia avanzata, Pure Pop non solo elimina le pieghe ma anche sanifica capi e tessuti delicati come lana, seta e pizzo, garantendo un trattamento rispettoso delle diverse fibre. È importante sottolineare che Pure Pop è stato onorato con il Red Dot Design Award, uno dei massimi riconoscimenti nel panorama mondiale del design. Questo conferma non solo la sua efficienza ma anche il suo design distintivo e di alta qualità.

Non perdere l’occasione di far tuo questo fantastico ferro da stiro verticale a soli 36,90€, ma non dimenticare di applicare il coupon esclusivo di 10€.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.