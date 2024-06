Con questo COUPON pagherai il MONITOR OLED -100€ in meno!

Quando si parla di monitor da gaming, nulla raggiunge la qualità dei pannelli OLED. L’unico loro lato negativo è il prezzo troppo proibitivo, almeno fino a questo momento. Sì, perché con un coupon da 100€, potrai prendere il modello di KTC con una risoluzione 2K e una diagonale di 27 pollici a 599,99€ su Amazon!

Tutte le caratteristiche del monitor OLED

Il cuore di questo monitor è il suo pannello OLED, che offre una qualità dell’immagine senza pari. I neri profondi, i colori vivaci e gli angoli di visione ampi trasformano ogni scena di gioco in un’esperienza visiva straordinaria. Tutto è arricchito dalla sua altissima risoluzione QHD (2560×1440).

E la frequenza di aggiornamento di 240 Hz, insieme al tempo di risposta di 0,03 ms, eliminano la sfocatura del movimento e garantiscono di avere immagini fluidissime. Inoltre, non manca la compatibilità con FreeSync e G-Sync.

Ma questo monitor non è fatto solo per giocare dato che gode di una superficie antiriflesso che riduce l’affaticamento visivo e migliora la leggibilità in ambienti luminosi, oltre alla modalità Eye Saver che riduce le luci blu a onde corte dannose, minimizzando l’affaticamento degli occhi durante le lunghe sessioni al PC.

Con una porta USB3.0 upstream, due porte USB3.0 downstream, due porte HDMI2.0, una porta DP1.4 e una porta USB-C (DP Alt Mode), avrai modo di di collegarlo a un sacco di periferiche diverse come PC, laptop, PS5, Xbox e altri dispositivi, rendendolo estremamente versatile e adatto a qualsiasi setup di gioco.

Rendi le tue sessioni di gaming più belle che mai con il monitor OLED di KTC a soli 599,99€, anziché 699,99€, ma non dimenticare di inserire il coupon da 100€.