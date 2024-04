Con questo CONTROLLER potrai giocare a Brawl Stars in maniera comodissima!

Sei stanco di giocare ai tuoi titoli per smartphone in maniera scomoda? Razer Kishi è la soluzione ai tuoi mali! Questo controller si collega al tuo smartphone Android tramite USB-C e ti permette di giocare come se avessi un gamepad in mano! Inoltre, grazie allo sconto del 18%, lo pagherai solo 73,60€!

Tutte le caratteristiche del controller Razer Kishi

Il Razer Kishi si afferma come il controller Android definitivo, progettato per trasformare radicalmente l’esperienza di gioco mobile. Questo dispositivo è un vero e proprio ponte tra il mondo dei giochi per console e quello mobile, offrendo un controllo preciso grazie agli stick analogici cliccabili e a una gamma completa di pulsanti, grilletti e un pad direzionale dedicato.

La sua connessione diretta alla porta di ricarica del dispositivo elimina ogni latenza, garantendo una giocata senza ritardi, per un’esperienza fluida e reattiva che rispecchia quella di una console. La compatibilità universale del Razer Kishi lo rende adattabile a una vasta gamma di smartphone Android, assicurando una vestibilità perfetta anche per dispositivi di grandi dimensioni grazie agli inserti in gomma dedicati.

E il gioco non si interrompe mai poiché offre la possibilità di ricaricare in-game, così non dovrai mai mettere in pausa l’azione.

Tra le caratteristiche aggiuntive, il Razer Kishi vanta pulsanti personalizzabili per un controllo ancora più personalizzato e un’app dedicata per gestire le impostazioni di gioco e aggiornare il firmware.

Le dimensioni del telefono supportate vanno da 145,3 a 163,7 mm in lunghezza, 68,2 a 78,1 mm in larghezza e 7,0 a 8,8 mm in spessore, coprendo così un ampio spettro di dispositivi Android.

Gioca sul tuo smartphone come non hai mai fatto, grazie il controller Razer Kishi a soli 73,60€ anziché 89,99€!