Con questo caldo, PROTEGGI il tuo cane: tappetino refrigerante a 23€

Il caldo di questi giorni, a causa delle alte temperature, può essere pericolosissimo per il tuo cane. Oltre a tutte le precauzioni necessarie, in casa puoi aiutarlo con il tappetino refrigerante. Un prodotto ad alta tecnologia, che lavora per contatto e non ha bisogno di elettricità. Il tuo animale si appoggia sopra e il gel all’interno immediatamente rilascia fresco fino a 6 ore.

Robusto perché pensato per resistere ai graffi, è anche lavabile in lavatrice. Con le promozioni Amazon del momento, lo porti a casa a 23€ circa appena nella dimensione media (65X50 centimetri). Tutto quello che devi fare è completare l’ordine al volo, prima che la promozione finisca. Le spedizioni sono super rapide e gratuite, garantite dai servizi Prime. Sii rapido, a questo prezzo durerà pochissimo.

Tappetino refrigerante per cani in sconto su Amazon

Un prodotto che sa quasi di magico, tanto è facile da usare. Provalo tu stesso, appoggiati sopra e noterai subito la freschezza sprigionata. L’ideale per tutti i cani, è perfetto per i molossi, che in questo periodo soffrono ancora di più. Naturalmente, puoi regalarlo anche ai tuoi gatti, che apprezzeranno l’effetto rinfrescante.

Un prodotto sicuro, robusto, resistente e che – soprattutto – puoi lavare senza problemi in lavatrice. Non serve elettricità per utilizzarlo e questo lo rende ancora più sicuro. Ci pensa il gel a regalare freschezza.

Non perdere l’occasione di fare un vero e proprio affare su Amazon, con il tappetino refrigerante che prendi a 23,99€ appena con spedizioni assolutamente rapide e gratuite, garantite dai servizi Prime. Sii rapido, a questo prezzo durerà pochissimo.

