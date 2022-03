Con questo amplificatore il segnale del digitale terrestre VOLA (19€)

L'amplificatore di segnale TV è perfetto per guardare alla perfezione il nuovo digitale terrestre, permettendo alla tua antenna di offrirti performance di gran lunga migliori.

Super semplice da usare, ogni unità ti permette di collegare fino a 2 cavi contemporaneamente e quindi di risolvere il problema su 2 televisori. Un dispositivo geniale, che da Amazon porti a casa a 19,99€ appena e le spedizioni sono assolutamente rapide e gratis, garantite dai servizi Prime.

Amplificatore di segnale: perfetto per il digitale terrestre

Incredibilmente semplice da installare e configurare. Lo colleghi a una presa elettrica, da una parte inserisci il cavo che arriva direttamente dall'impianto dell'antenna. Dall'altro, inserisci uno o due cavi, che andranno direttamente alla televisione.

Il dispositivo si occuperà di prendere il segnale, amplificarlo e renderlo super potente. In questo modo, potrai vedere alla perfezione i tuoi canali preferiti. Uno strumento utile nel caso in cui la tua antenna funziona, ma il segnale non è abbastanza forte da garantirti una visione fluida.

Al contrario, ti consiglio di non sceglierlo se hai altri tipi di problemi, legati probabilmente a un malfunzionamento dell'impianto da tetto. Nel caso in cui avessi solo bisogno di dare un boost al segnale (magari perché i cavi sono molto lunghi e lo stesso si dirada), allora questo prodotto è la soluzione ideale.

Porta adesso a casa questo amplificatore di segnale TV per il digitale terrestre a 19€ circa appena da Amazon. Le spedizioni sono rapide e gratis, garantite dai servizi Prime. Disponibilità limitata.