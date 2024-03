Con questa TELECAMERA non avrai più PAURA dei ladri, è in sconto da Unieuro

Una telecamera, un produttore pluripremiato e uno degli store più grandi in Italia. Potrebbe essere questa la genesi di una delle offerte più interessanti della giornata, quella proposta da Unieuro. La videocamera per interni di TP-Link è arrivata improvvisamente in promozione sul sito del colosso ed è presente anche fisicamente in store.

Questo dispositivo fatto di ottimi materiali e soprattutto in grado di offrire una risoluzione straordinaria, beneficia oggi di uno sconto di 10 €. Il suo prezzo originale di 34,99 € diventa un lontano ricordo: oggi la telecamera TC70 di TP-Link costa infatti solo 24,99 €. Il prodotto può essere consegnato anche a domicilio gratuitamente in un massimo di due giorni. In alternativa l’utente può scegliere anche il ritiro in negozio.

La migliore telecamera da interno è proprio questa: che occasione da Unieuro

La TP-Link TC70 è una videocamera tra le più acquistate di sempre. Il motivo sta semplicemente nel suo costo esiguo e nella sua grande qualità di registrazione. In grado di catturare filmati live in full HD, questa telecamera può anche identificare ogni movimento grazie al sensore predisposto.

Provvede pertanto ad avvisare l’utente con una notifica istantanea nel momento esatto di un’eventuale intrusione. Girando a 360° riesce a tenere sotto controllo tutto l’ambiente domestico. Si può utilizzare mediante l’applicazione ufficiale e con la voce essendo implementata dagli assistenti vocali Alexa e Google Assistant.

Giunti alle considerazioni finali, c’è poco altro da dire: è questa la telecamera da posizionare in casa. è costruita con ottimi materiali, offre una risoluzione impeccabile ed è gestibile senza alcun problema a distanza grazie all’applicazione ufficiale perfettamente sviluppata da TP-Link. Il punto di forza consiste nella possibilità di girare a 360°, non lasciando sguarnito alcun angolo.

Il motivo principale per cui acquistarla poi non può che corrispondere al prezzo di vendita. Unieuro concede questa TC70 con uno sconto di 10 € e per un totale di 24,99 €. Inclusa nel prezzo la consegna a domicilio stimata in due giorni.