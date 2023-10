Con questa stufetta elettrica a meno di 20 euro metti al tappeto El Nino

Il caldo anomalo di settembre e di questa prima settimana di ottobre ha i giorni contati. Dal 10 ottobre le temperature caleranno bruscamente su tutta l’Italia. Gli esperti meteorologici lo hanno definito come un assaggio di El Nino, il fenomeno climatico che porterà sul nostro Paese freddo siberiano e forti nevicate.

È dunque il momento di prendere le contromisure: un aiuto arriva quest’oggi dal sito di Unieuro, dove puoi acquistare una potente stufetta elettrica da interno in offerta a 19,99 euro, per effetto del 23% di sconto. L’acquisto online ti dà diritto alle spese di spedizione gratuite.

Stufetta elettrica Electroline in offerta a 19,99 euro sul sito di Unieuro

La stufa elettrica Electroline è un riscaldatore di ambienti elettrico alogeno con potenza termica fino a 1200 W. I consumi sono ridotti al minimo, a fronte di un calore da subito confortevole.

Presente fino a tre livelli di energia, è auto oscillante e il termostato è regolabile. Tutte funzioni che ti torneranno utili il prossimo inverno, quando potrai personalizzare a tuo piacimento il riscaldamento dentro casa.

Un altro punto di forza di questa stufa è il peso di appena 1,7 kg. Questo ti permette di spostarla ovunque con una facilità disarmante, qualunque siano le tue condizioni fisiche.

A questo proposito, anche le dimensioni sono al top: 38 cm di larghezza, 28 cm di profondità e 50 cm di altezza. Insomma, ovunque sceglierai di posizionarla, che sia al tuo fianco in cucina mentre prepari il pranzo o la cena, oppure in bagno per riscaldare l’ambiente prima di una bella doccia calda, non avrai alcuna difficoltà.

Approfitta ora dell’ultima offerta di Unieuro per acquistare la stufetta elettrica del marchio Electroline a soli 19,99 euro. La consegna a domicilio è gratuita.

