Con questa OFFERTA risparmierai 82€ sul Robot da Cucina Moulinex!

Vuoi un aiuto concreto in cucina? Allora Moulinex Companion XL è il robot da cucina perfetto per te. Ed è il tuo giorno fortunato. Questo perché è disponibile uno sconto particolarmente conveniente. Il prezzo originale di 532,55€ viene completamente abbattuto dal ribasso, arrivando a costare solo 449,99€.

Tutte le caratteristiche del Robot da Cucina Moulinex

Con una potenza straordinaria di 1500 W e un ampio recipiente da 4,5 litri questo robot da cucina multifunzione è progettato per soddisfare le esigenze di tutta la famiglia. Grazie a 12 programmi automatici, puoi preparare una vasta gamma di piatti, dalle salse alle zuppe, dai dolci agli impasti, con la massima facilità e rapidità.

Ma le funzionalità non finiscono qui. La modalità manuale ti consente di personalizzare le tue ricette, mentre la possibilità di cuocere a vapore preserva i nutrienti e il sapore degli ingredienti. Inoltre, grazie alla funzione di rosolatura ottimale, puoi cuocere i tuoi piatti senza coperchio per ottenere una doratura perfetta.

Con l’app Companion, puoi accedere a una vasta raccolta di ricette sempre aggiornate e connetterti con una community di appassionati di cucina. E se vuoi espandere ulteriormente le tue opzioni culinarie, il Moulinex Companion XL è compatibile con una serie di accessori aggiuntivi, come grattugia, vaporiera, mini recipiente per cottura, set per dolci e bilancia connessa.

Oltre alle incredibili funzionalità, questo robot è dotato di un pannello di controllo intuitivo, timer regolabile, spegnimento automatico e piedini antiscivolo per una maggiore sicurezza e stabilità durante l’uso.

Acquista il robot da cucina Moulinex Companion XL per soli 449,99€ ora che è in sconto!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.