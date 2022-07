Con questa borraccia termica tieni la tua bevanda al fresco a soli 9€

Hai in programma un lungo viaggio e vorresti tenere la tua acqua o la tua bevanda sempre al fresco? Non possiamo che consigliarti l’acquisto di questa borraccia termica capace di mantenere al freddo o al caldo il suo contenuto fino a 18 ore. Adesso la acquisti su Amazon con un forte sconto, che ti permette di portartela a casa a soli 9,98€ grazie ad una promozione del 71%.

Borraccia termica anche per l’estate: e le tue bevande restano al fresco

Questa borraccia termica è Eco Friendly e sicura al 100% grazie alla sua realizzazione in acciaio inox SUS 316 in grado di garantire un’altissima resistenza alla ruggine conservando nel frattempo il gusto e la purezza delle tue bevande preferite. La sua conformazione permette di mantenere il contenuto al freddo fino a 18 ore: naturalmente, potrai utilizzarla anche in inverno per l’effetto contrario.

Il pratico tappo in dotazione può essere usato come una comoda tazza, sia per il freddo che per il caldo, senza il rischio che tu possa scottarti o, al contrario, avere una vera e propria sensazione di gelo alle mani. Adatta ad ogni situazione, puoi portarla sempre con te, rinunciando così alle fastidiose e inquinanti bottiglie in plastica usa e getta.

Fai una scelta ecologica e acquista questa borraccia termica a soli 9,98€ su Amazon. Si tratta di un’offerta lampo che terminerà a breve, quindi ti consigliamo di approfittarne il prima possibile.

