Con poco più di 100€ prendi un eccellente tablet Android da 10''

Trovare un tablet Android economico ma con specifiche tecniche adeguate alle proprie necessità può risultare una vera sfida. Tuttavia, Teclast si distingue con il suo eccezionale M50, capace di soddisfare le esigenze di studio, lavoro e svago in modo completo. Senza dubbio, rappresenta una delle migliori opzioni spendendo così poco.

Non lasciarti scappare questa occasione, l’offerta sta per concludersi: acquista oggi su Amazon il tablet Android Teclast M50 e, grazie ad uno sconto iniziale del 6% in aggiunta al coupon con sconto di 40 euro, potrai averlo a soli 109 euro anziché 159 euro.

Due sconti per il tablet Android Teclast M50

Il tablet Teclast M50, equipaggiato con il processore UNISOC T606 da 2.0 GHz, offre un’esperienza di alto livello con un totale di 14 GB di RAM (di cui 8 GB aggiuntivi) e con le funzionalità avanzate del sistema operativo Android 14. Le gesture integrate consentono di eseguire operazioni con facilità e rapidità. Grazie ad uno spazio di archiviazione da 128 GB, espandibile fino a 1TB tramite la microSD, avrai tutta la memoria necessaria per applicazioni e dati.

Con lo schermo IPS da 10,1 pollici e una risoluzione di 1280 x 800 pixel, il Teclast M50 offre colori naturali ed il filtro luce blu per una visione confortevole. La sua robusta costruzione in metallo conferisce resistenza, ma rimane incredibilmente leggero e sottile: portabilità assicurata. Parliamo di un tablet con fotocamera principale da 13 MP e fotocamera frontale da 5 MP, connettività WiFi, Bluetooth 5.0, GPS e 4G. Infine, la batteria da 6000 mAh assicura un lungo utilizzo senza problemi.

Approfitta dell’offerta limitata, prima che sia troppo tardi, e ordina subito il tuo Teclast M50 con un risparmio di 50 euro: potrai ricevere il tablet velocemente a casa e godrai anche della spedizione gratuita.