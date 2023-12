Con PixelApp hai un'intera suite di fotoritocco (e un software è gratis)

Sei appassionato di fotografia e desideri rendere uniche e spettacolari le tue immagini? PixelApp è qui per rivoluzionare il tuo approccio al fotoritocco, offrendoti una serie di strumenti avanzati e intuitivi che trasformeranno le tue foto in vere e proprie opere d’arte. Sono ben cinque i software che potrai scaricare e acquistare, tutti in un’unica soluzione oppure soltanto quelli che preferisci.

Un pacchetto, cinque software

Il primo di questo pacchetto è Magic Collage: con un motore di elaborazione delle immagini unico, questo software automatico ti consente di creare collage in modo rapido e semplice. Specifica le tue preferenze grafiche, forme e testi, e lascia che Magic Collage si occupi del resto.

La tutela dei tuoi scatti è fondamentale e Watermark Express è il tuo alleato perfetto. Questo software professionale e potente ti consente di proteggere le tue foto digitali con testi, informazioni EXIF, immagini o loghi. Grazie alla funzione di elaborazione batch, potrai proteggere centinaia di foto in pochi minuti.

Ami catturare la bellezza dei paesaggi? Allora Magic Landscape Filter è ciò che stai cercando: questo software renderà i tuoi scatti paesaggistici più vivaci e colorati. Poi c’è Magic Skin Filter, uno strumento potente ed automatico per rendere la pelle perfetta nei ritratti.

C’è anche un software che potrai scaricare gratuitamente: è Free Photo Converter, un software senza costi che ti consente di modificare le dimensioni e il formato delle tue fotografie in pochi clic, offrendoti la massima flessibilità.

Per fotoritoccare non servono programmi e abbonamenti costosi: questa suite lanciata da PixelApp ha tutte le carte in regola per rendere questo mondo ancora più accessibile – sia economicamente che professionalmente – a chiunque. Scegli il tuo software fra quelli disponibili, puoi acquistarli singolarmente oppure in un’unica soluzione.

