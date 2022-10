Con NordVPN quest'anno il BLACK FRIDAY arriva prima: il risparmio è del 63%

NordVPN è un vero e proprio punto di riferimento del settore delle VPN, garantendo ottime prestazioni, con una connessione veloce e sicura. Scegliere di affidarsi ad una VPN per proteggere la propria connessione è molto importante ma la scelta della VPN da utilizzare non può essere fatta a cuor leggero.

Puntando su di un servizio sicuro e affidabile come NordVPN, infatti, è possibile contare sulla massima protezione. Grazie alla nuova offerta Black Friday, inoltre, scegliere di affidarsi a NordVPN diventa ancora più vantaggioso e conveniente.

Attualmente, infatti, il Piano 2 anni di NordVPN presenta uno sconto del 63% andando ad includere ben 3 mesi gratis, per un totale di 27 mesi proposti all’equivalente di appena 3,69 euro al mese. Con una spesa minima, quindi, sarà possibile assicurarsi una protezione della propria connessione per un lungo periodo di tempo.

NordVPN: con l’offerta Black Friday la convenienza si moltiplica

Con oltre 5.600 server sparsi in 59 Paesi e con milioni di utenti attivi in tutto il mondo, NordVPN rappresenta da tempo un riferimento assoluto del settore delle VPN. Il servizio, infatti, abbina un’elevata velocità, con una connessione con larghezza di banda illimitata, a standard di sicurezza al top con crittografia AES a 256 bit, funzione Kill Switch in caso di interruzioni della connessione protetta e politica “no log” che tutelano al massimo l’utente.

NordVPN, inoltre, propone anche una protezione multi-dispositivo. Con un singolo account, infatti, è possibile proteggere fino a 6 dispositivi in contemporanea. Grazie alle sue applicazioni, NordVPN è presente praticamente su tutte le piattaforme, dagli smartphone ai tablet passando ai PC, alle Smart TV ed ai router. Proteggere il proprio accesso ad Internet diventa, quindi, ancora più semplice grazie anche alla possibilità di utilizzare tutti i dispositivi.

Con l’offerta Black Friday, inoltre, NordVPN è scontato del 63%. Scegliendo il Piano 2 Anni, infatti, si ricevono 27 mesi ad un prezzo equivalente di appena 3,69 euro al mese. Per chi cerca qualcosa in più, inoltre, ci sono i piani Plus e Completo che aggiungono l’accesso a NordPass, il password manager di NordVPN, ed anche 1 TB di spazio d’archiviazione crittografato in cloud.

Sfruttare l’offerta di NordVPN è semplicissimo. Basta accedere al sito del servizio ed attivare in pochi secondi il piano desiderato.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.