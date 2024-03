Con LG più acquisti, più risparmi: crea la tua offerta e ottieni fino al 20% di sconto

Sullo store ufficiale di LG è in corso una nuova promozione, grazie alla quale l’acquisto di due prodotti selezionati nella pagina Life’s Good Boutique dà diritto a uno sconto del 15% sull’importo complessivo dell’ordine, mentre se gli articoli acquistati sono tre lo sconto sale al 20%. Quest’ultimo verrà reso disponibile in automatico al momento del check-out, dopo cioè aver aggiunto i prodotti al carrello.

Alla luce degli innumerevoli prodotti presenti nella pagina Life’s Good Boutique, le combinazioni di prodotti disponibili sono molte. Le categorie di riferimento sono Cucina da Sogno, Efficienza Energetica, Cinema e Intrattenimento, Smart Home e Gaming:

Cucina da Sogno : lavastoviglie, incasso, frigoriferi e microonde

: lavastoviglie, incasso, frigoriferi e microonde Efficienza Energetica : condizionatori, cura dei capi, frigoriferi

: condizionatori, cura dei capi, frigoriferi Cinema e Intrattenimento : TV & soundbar, audio, proiettori

: TV & soundbar, audio, proiettori Smart Home : TV & soundbar, condizionatori, cura dei capi, aspirapolvere, frigori

: TV & soundbar, condizionatori, cura dei capi, aspirapolvere, frigori Gaming: TV & soundbar, monitor, audio

Per quanto riguarda invece le altre condizioni elencate nei Termini di utilizzo, segnaliamo che l’attuale promo non applicabile agli utenti che hanno in precedenza aderito al programma VIP.

La promozione sarà valida fino al 31 dicembre 2024. In caso l’utente richieda il recesso di uno dei prodotti acquistati, dovrà restituire anche il secondo (ed eventualmente il terzo), con LG che rimborserà l’intera spesa. Il rimborso verrà accreditato entro quattordici giorni lavorativi dalla comunicazione dell’utente di recedere dal contratto.

A questa pagina sono presenti tutti gli articoli della sezione Life’s Good Boutique che partecipano alla promozione LG.