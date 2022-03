Con la serra smart giardinaggio di successo ASSICURATO: 29€ (-40%)

La serra smart mi ha sempre affascinato. Ti permette di ottenere in casa una crescita proficua delle piante che ami di più, anche quelle che portano frutti. La cosa bella è che è incredibilmente semplice da utilizzare: giardinaggio di successo assicurato!

Il problema è che normalmente costano parecchio. Fortunatamente, alle volte ci sono delle occasioni di lancio che permettono di portare a casa gioielli come questo a prezzo bassissimo. In questo caso, spuntando il coupon in pagina, porti tutto a casa a 29€ circa appena da Amazon e le spedizioni sono rapide e gratis. Il prodotto perfetto anche per chi è alle prima armi: ottieni subito il risultato sperato, grazie al funzionamento praticamente automatico.

Serra smart: a questo prezzo è imperdibile

Perché “smart”? Non preoccuparti, nessuna complicata connessione allo smartphone. Semplicemente, è un prodotto intelligente, che ti aiuta in modo concreto a ottenere risultati efficaci con le tue coltivazioni.

Incredibilmente semplice da usare, basa il suo funzionamento sul principio della coltura idroponica. Aggiungi l'acqua e i semi negli appositi alloggiamenti e poi accendi la luce (a bassissimo consumo, solo 8,5W). A quel punto, farà tutto da sola: 12 ore di illuminazione e 12 ore spenta. Tutto quello che dovrai fare tu sarà regolare l'altezza della lampada a mano a mano che le tue piante crescono.

Con la giusta acqua e la giusta illuminazione (aggiungendo dei fertilizzanti, se il tipo di pianta lo richiede) il tuo giardinaggio non potrà che essere un successo assicurato. Con tre slot per i semi a disposizione, avrai la possibilità di coltivare anche tre piante diverse, creando il tuo orticello direttamente in casa.

A questo prezzo, la serra smart è un gadget utile assolutamente da avere. Spunta il coupon in pagina e portala a casa a 29€ circa appena da Amazon. Le spedizioni sono rapide e gratis, garantite dai servizi Prime.