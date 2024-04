Con la fibra di Vodafone navighi senza limiti a 24,90€ al mese

L’offerta per la fibra di Vodafone ti permette di abbonarti a 24,90 euro al mese invece di 27,90 e puoi anche risparmiare sui costi di attivazione che saranno di soli 19,95 euro invece di 39,90 se attivi adesso la promozione online.

Scopri i vantaggi della fibra di Vodafone

Tutto quello che devi sapere è davvero l’essenziale e tutto ciò che ti serve. L’offerta include internet ad alta velocità fino a 2.5 Gigabit/s, a seconda della qualità della tua copertura che puoi verificare direttamente sul sito internet, chiamate illimitate e il modem Vodafone Station, tutto compreso nel prezzo.

E nel caso decidessi di voler recedere dal contratto, puoi farlo in qualsiasi momento. Considera che nel prezzo dell’offerta è incluso un costo rateizzato di 5€ al mese per i primi 24 mesi. In caso di recesso anticipato, dovrai saldare solo le rate rimanenti.

Cosa ti serve per l’attivazione online? Solo della tua carta d’identità, del codice fiscale e, se desideri mantenere il vecchio numero, anche del codice di migrazione. Tutto semplice, facile e soprattutto veloce, così come la fibra che andrai ad attivare. Scopri adesso la fibra di Vodafone e preparati a velocità di navigazione perfette per ogni tua necessità.