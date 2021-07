Apple rilascerà i suoi nuovi device di prossima generazione nel corso del mese di settembre 2021. Questa line-up disporrà di quattro modelli: iPhone 13 mini, iPhone 13, iPhone 13 Pro e iPhone 13 Pro Max.

Tutti gli iPhone 13 avranno il 5G mmWave?

Con l'avvicinarsi della data di lancio di questi smartphone, sul web stanno arrivando diversi nuovi rapporti su di loro. L'ultima indiscrezione suggerisce che tutti i device iPhone 13 commercializzati al mondo supporteranno le bande di frequenza a onde millimetriche.

Secondo i rapporti, la proporzione e la quantità di iPhone a onde millimetriche raggiungeranno circa il 60%. Il rapporto afferma inoltre che le mmWave sono la chiave per realizzare il pieno potenziale del 5G. Rispetto alla banda di frequenza Sub 6GHz, queste hanno una larghezza di banda maggiore (velocità di trasmissione di rete) e una latenza inferiore. Si ricordi inoltre, che la maggior parte degli iPhone 12 al di fuori degli Stati Uniti supporta solo la banda di frequenza inferiore a 6 GHz.

Dalle indiscrezioni emerse finora, la serie 2021 manterrà ancora il notch, anche se la dimensione di questo elemento sarà più piccola del previsto.

La gamma Pro utilizzerà il pannello OLED LTPO a 120Hz di Samsung. Questa tecnologia sarà in grado di supportare frequenze di aggiornamento più elevate e di ridurre notevolmente il consumo energetico dello schermo. Non di meno, disporrà del refresh rate adattivo che permetterà al pannello di spaziare tra 1Hz e 120Hz. Per la prima volta, un iPhone avrà una frequenza di aggiornamento dello schermo superiore a 60Hz. Questo schermo ProMotion è più efficiente dal punto di vista energetico. Per chi non lo sapesse, questa tipologia di display viene utilizzata su iPad Pro da diverso tempo.

Inoltre, Apple apporterà alcuni miglioramenti necessari nella sezione della fotocamera. Ci sarà una tripla lente sul retro, come l'anno scorso, e non mancherà lo scanner LiDAR. L'analista Ming-Chi Kuo prevede che l'iPhone 13 Pro (Max) sarà dotato di una migliore fotocamera ultra grandangolare (f/1.8) con autofocus manuale e di un sensore di immagine più grande che permetterà di ottenere prestazioni migliori in condizioni di scarsa illuminazione.

