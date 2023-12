Con il gioco Rabbids su PS4 ti divertirai insieme a tutti i tuoi amici in SFIDE FOLLI!

Sei sempre indeciso a cosa giocare quando i tuoi amici sono invitati a casa tua? Rabbids Party Of Legends per PlayStation 4 è quello che fa per te. Ora, poi, con lo sconto su Amazon potrai farlo tuo a soli 14,98€ invece di 40,66€: un folle sconto del -63%!

Rabbids Party Of Legends: sfide folli su PS4

Gli iconici Rabbids fanno il loro entusiasmante ritorno con un nuovo party game che eleva l’esperienza multiplayer a un livello di divertimento mai visto, progettato per coinvolgere tutti i tuoi amici. Dopo un inconveniente con la loro lavatrice, i Rabbids sono catapultati in un mondo mitologico, offrendo possibilità illimitate di seminare il caos.

Rabbids: Party of Legends presenta una vasta gamma di minigiochi pazzi e divertenti, adatti a giocatori di ogni livello di abilità. Che tu debba assumere pose ridicole, travolgere avversari o divorare peperoncini piccanti, c’è un minigioco perfetto per soddisfare probabilmente ogni voglia. Oltre alla modalità Party, Rabbids: Party of Legends offre un’avventura epica per tutta la famiglia o i tuoi amici. In questa modalità, i Rabbids si lanciano in un viaggio attraverso quattro coinvolgenti capitoli di una storia leggendaria, affrontando sfide e pericoli di ogni genere.

Rabbids: Party of Legends è pensato per essere facilmente giocato, anche dai giocatori più piccoli grazie ai controlli intuitivi che consentono di tuffarsi immediatamente nell’azione senza complicazioni.

Se cerchi un’esperienza di gioco coinvolgente, Rabbids: Party of Legends si presenta come il party game ideale. Divertente, accessibile a tutte le età e adatto a ogni livello di abilità, questo gioco promette risate e divertimento per ogni partecipante.

