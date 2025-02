Con l'Hub TP-Link 7 in 1 hai tutte le porte che vuoi per il tuo computer

Quando hai acquistato il tuo computer portatile non hai pensato al fatto che ti servissero più porte e ora non sai come fare? Hai talmente tante periferiche collegate che ogni volta devi scollegare qualcosa per collegare qualcos’altro? Risolvi con una spesa ridicola. Vai subito su Amazon e metti nel tuo carrello l’Hub TP-Link 7 in 1 a soli 26,99 euro, invece che 29,99 euro.

Possiamo dire che già il prezzo di partenza non era altissimo e dunque con questo sconto del 10% è un vero affare. Avrai tutte le porte che desideri in un unico dispositivo che potrai portarti ovunque. Fai presto però perché si tratta di un’offerta a tempo e quindi scadrà da un momento all’altro.

Hub TP-Link 7 in 1 per aumentare le opzioni in un attimo

Con l’Hub TP-Link 7 in 1 avrai tutte le porte di cui hai bisogno occupando una sola porta USB Type-C e così aumenti le tue opzioni in un istante. Potrai ad esempio collegare periferiche come mouse, tastiera, controller e pendrive grazie alle porte USB-A 3.0. E con la porta USB-C puoi trasferire file in modo veloce.

Puoi collegare un secondo monitor con l’uscita HDMI che supporta una risoluzione massima di 4k a 60 Hz e potrai anche ricaricare un dispositivo mobile con la porta PD da 100 W. Mentre con i due slot per schede SD e microSD puoi trasferire file da uno smartphone, un tablet o una macchina fotografica e un drone. Inoltre gode di un design estremamente compatto e robusto che lo rende pratico e versatile. Te lo puoi portare ovunque per avere ciò di cui hai bisogno in ogni momento.

Fai alla svelta perché un’occasione del genere sparirà sicuramente in fretta. Quindi vai adesso su Amazon e acquista il tuo Hub TP-Link 7 in 1 a soli 26,99 euro, invece che 29,99 euro. Se concludi l’ordine ora lo riceverai a casa tua domani senza costi in aggiunta, grazie ai servizi Prime. Se non sei ancora abbonato fallo adesso cliccando qui.