Con Huawei Nova 13 Pro le cuffie FreeBuds 5 sono in regalo

Tra le offerte che Huawei ha lanciato per San Valentino segnaliamo il bundle che ha per protagonisti il nuovo smartphone Huawei Nova 13 Pro e le cuffie true wireless FreeBuds 5. Il telefono è in vendita a 699 euro, ma utilizzando il codice AMORE60 è possibile ottenere uno sconto in carrello di 60 euro, per un importo finale di 639 euro. Invece, le FreeBuds 5 sono in omaggio, indipendentemente dal colore scelto (sono disponibili le colorazioni Ceramic White, Silver Frost e Coral Orange).

Huawei Nova 13 Pro: la scheda tecnica

Il Nova 13 Pro di Huawei ha uno schermo OLED di tipo LTPO da 6,76 pollici e refresh rate fino a 120 Hz, con risoluzione pari a 1224 x 2776 pixel. Sotto la scocca troviamo il processore octa-core Kirin 8000, affiancato da una memoria interna pari a 512 GB.

Tra i principali punti di forza figura anche il comparto fotografico, merito di una fotocamera posteriore con apertura regolabile da 50 megapixel (f1.4-f.4.0) e stabilizzazione ottica dell’immagine, a cui si sommano una fotocamera ultra-wide da 8 megapixel (apertura f2.2, valida anche per le macro) e una fotocamera selfie con teleobiettivo da 12 megapixel (apertura f2.4) e stabilizzazione ottica dell’immagine. A completare il tutto una fotocamera frontale ultra-wide da 60 megapixel con autofocus (apertura f2.4) e una fotocamera frontale selfie in primo piano da 8 megapixel (apertura f2.2).

Lato autonomia, il Nova 13 Pro integra una batteria da 5.000 mAh e una ricarica rapida a 100W (occorre avere il caricabatterie Huawei SuperCharge, non incluso nella confezione).

Per quanto riguarda infine la connettività, confermato il supporto al Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2 e il modulo NFC. Presente anche la porta USB type-C, con il cavo incluso nella confezione.

Il Huawei Nova 13 Pro è in offerta a 639 euro anziché 699 euro utilizzando il codice AMORE60 nel campo dedicato, una volta aggiunto il dispositivo al carrello. Inoltre, fino al 18 febbraio si potrà acquistare in bundle con le FreeBuds 5, senza dover aggiungere un euro (le cuffie sono in omaggio, ndr).