Con Conto Corrente Arancio Più hai buoni Amazon e carta di credito immediata

Conto Corrente Arancio Più offre Buoni Amazon fino a 100 euro e carta di credito gratuita a rilascio immediato: bastano queste due cose per convicersi ad attivarlo. Si tratta del conto online di ING, noto gruppo bancario olandese, che – oltre a quanto menzionato – offre molti altri vantaggi. Tra questi, il canone azzerato grazie all’accredito dello stipendio.

Come ricevere fino a 100 euro in Buoni Amazon e la carta di credito con Conto Corrente Arancio Più

L’iniziativa ora in corso permette di ottenere fino a 100 euro in buoni Amazon. Il primo step da compiere è aprire Conto Corrente Arancio Più entro il 9 settembre. Per farlo bisogna andare su questa pagina web del sito di ING e in fase di apertura inserire il codice ING2024 nell’apposito campo. Condizione per poter usufruire dei buoni è che vengano spesi almeno 500 euro entro il 29 novembre con la carta di debito Mastercard associata al conto.

Una volta aperto il conto, la sua attivazione avverrà tramite un semplice bonifico bancario (basta qualsiasi importo, anche solo 1 euro per esempio). Arrivati a questo punto, facendo un primo acquisto con la carta di debito Mastercard (anche in questo caso va bene qualsiasi importo), si ha diritto al primo buono Amazon da 50 euro.

Per ricevere il secondo di altrettanta cifra bisogna spendere almeno 500 euro entro il 29 novembre. Ricordiamo: per avere i buoni è necessario che queste pese siano effettuare utilizzando la carta di debito Mastercard, ovvero la stessa selezionata al momento dell’apertura del conto.

Ultimo passaggio per ricevere via e-mail i buoni Amazon del Conto Corrente Arancio: mantenere attivi Conto Corrente Arancio Più (con un saldo di almeno 200 euro), insieme alla carta di debito. Per maggiori info e per l’apertura del conto vai sul sito ufficiale di ING.