Con Conto Corrente Arancio Più di ING ricevi 100 euro di Buoni Amazon

Fino al 9 settembre l’apertura di Conto Corrente Arancio Più offre la possibilità di ricevere fino a 100 euro in Buoni Amazon. Tra i requisiti richiesti l’inserimento del codice ING2024 e l’associazione della carta di debito Mastercard.

Conto Corrente Arancio Più è il conto online di ING che consente di non pagare il canone, di prelevare gratis in Italia e in Europa, e di avere la carta di debito e di credito Mastercard a canone zero. In più è disponibile un’app semplice e intuitiva, grazie alla quale si possono gestire le proprie spese comodamente da smartphone.

Come ricevere 100 euro di Buoni Amazon con Conto Corrente Arancio Più

Il primo passaggio fondamentale prevede l’apertura di Conto Corrente Arancio Più entro il 9 settembre con il codice ING2024 e la richiesta della carta di debito Mastercard. Dopodiché si procede con l’attivazione del conto tramite un bonifico di qualsiasi importo, così come della carta di debito.

Fatto questo, il primo Buono Regalo Amazon da 50 euro viene concesso completando il primo acquisto in assoluto. Il secondo Buono Amazon da 50 euro si riceve spendendo almeno 500 euro con la carta di debito Mastercard entro il 29 novembre.

Una cosa importante: occorre mantenere attivi Conto Corrente Arancio Più e la carta di debito Mastercard fino a quando non si ricevere il premio via e-mail. Per quanto riguarda il conto, occorre garantire un saldo di almeno 200 euro.

L’apertura del conto corrente online di ING richiede solo pochi minuti del tuo tempo libero: è sufficiente collegarsi a questa pagina del sito della banca olandese e completare la procedura guidata.