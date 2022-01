Con BuddyFit hai 12 mesi di allenamenti a 4€ al mese

Se sei in cerca di una rinascita per te stesso allora fare un po' di movimento non ti potrà fare male. Non ha importanza se tu lo voglia fare per rimanere in forma, per mettere su massa o così via, la scienza lo dimostra: un po' di esercizio fisico ogni giorno abbassa i livelli di stress e soprattutto ti fa rinascere dal punto di vista mentale. Non avere una buona confidenza con sé stessi è però un punto cruciale e visto un po' l'andazzo avere timore di andare fisicamente in qualche centro sportivo è più che comprensibile quindi perché non approfitti della promozione BuddyFit su Amazon? Grazie a questa sottoscrizione che paghi appena 49,90€ hai 12 mesi di allenamento e tanto altro ancora.

Ora ti spiego subito come funziona, prima ti faccio sapere che ricevi la gift card a casa senza alcun costo aggiuntivo su Prime e se vuoi, la acquisti per te o per qualcuno di caro.

BuddyFit: la palestra in casa tua

Come già ti ho fatto intuire, questo abbonamento lo puoi utilizzare comodamente da casa: ti basta una connessione internet e poi puoi allenarti dove, quando e come vuoi. BuddyFit, infatti, è una genialata perché ti mette a disposizione tutto e di più per assicurarti di ottenere risultati.

In particolar modo ti mette a disposizione:

500 dirette in live streaming al mese;

streaming al mese; i migliori trainer d'Italia ;

; la modalità replay per rivedere gli allenamenti che ti sei perso;

per rivedere gli allenamenti che ti sei perso; numerose discipline in cui scoprire anche nuovi hobby.

Ovviamente la durata della sottoscrizione è di 12 mesi e per riscattare la gift card non devi far altro che attivare la sottoscrizione inserendo il codice che arriva a casa tua. Dopodiché puoi sfruttare l'applicazione su smartphone, smart TV, tablet e così via senza limitazione alcuna.

Acquista subito il tuo abbonamento BuddyFit su Amazon a soli 49,90€ e rinasci in questo nuovo anno.