Con Bitdefender nessuno saprà cosa fai mentre navighi

Bitdefender Premium Security è il pacchetto avanzato della nota suite di antivirus che ti permette di avere, pagando una volta soltanto, non solo una protezione pluripremiata ma anche traffico VPN illimitato e protetto per una completa privacy online.

Acquistandolo adesso hai subito il 57% di sconto sull’intero pacchetto: è un’offerta a tempo limitato, quindi ti consigliamo di approfittarne il prima possibile.

Bitdefender Premium Security e la tua privacy sarà sempre garantita

Questo pacchetto premium per la sicurezza e la privacy ti offre la migliore protezione possibile dalle minacce informatiche per i principali sistemi operativi: Windows, macOS, iOS e Android.

Il punto di forza è però l’inclusione di una connessione VPN con traffico illimitato, un lusso non da poco, oltre ad un password manager con numerose funzionalità. Quest’ultimo strumento è utile non soltanto per tenere memorizzate le proprie password in un luogo unico e sicuro, ma anche per generarne di nuove che siano inattaccabili dai criminali informatici.

La VPN, neanche a dirlo, ti permette di navigare in anonimato e in modo protetto ovunque ti trovi. Puoi anche geolocalizzarti dove preferisci ed essere sicuro nel caso volessi connetterti a una WiFi pubblica ed effettuare delle operazioni delicate.

Abbonandoti a Bitdefender Premium Security sei sicuro che malware, spyware e adware diventeranno presto un brutto ricordo: hai anche la protezione dal ransomware multilivello. I tuoi PC e dispositivi diventeranno praticamente inattaccabili.

Approfitta quindi del 57% di sconto e acquista il tuo accesso a Bitdefender Premium Security ad un prezzo speciale. Ti abboni adesso e per un anno non ci pensi più: poi potrai decidere se tenerlo o rescindere la tua iscrizione. Nel frattempo, però, sei certo che i criminali informatici con te non riuscirebbero mai a spuntarla.

