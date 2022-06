Con Avira Antivirus Pro hai la migliore protezione per Windows e Mac

Se sei in cerca di una protezione antivirus valida sia per Windows che per Mac, non possiamo che consigliarti Avira Antivirus Pro. Ora, hai la possibilità di acquistare l’abbonamento ad un prezzo speciale grazie alle ultime offerte. Puoi scegliere tra diverse opzioni, per numero di dispositivi e periodo di iscrizione, così da soddisfare le tue esigenze.

Avira Antivirus Pro: la scelta migliore per proteggere il tuo PC Windows o Mac

Per garantirti la migliore protezione possibile, Avira Antivirus Pro è dotato di un nuovo sistema anti-ransomware che blocca anche le mutazioni sconosciute dei virus più diffusi prima che possano attaccare il sistema. Nel frattempo, puoi inviare email, effettuare transazioni bancarie, acquisti e pagamenti online in tutta sicurezza.

Non per ultimo, il software è dotato di una funzionalità che ripara i file danneggiati: il tutto lo fa con una splendida ottimizzazione, che ti permette di occupare meno risorse del sistema rispetto a qualsiasi altro antivirus.

Parlando di numeri del programma è da registrare una protezione da più di 25 milioni di siti web infetti ogni mese, il blocco di oltre 8 milioni di attacchi di phishing e, appunto, più di 1.4 milioni di attacchi ransomware sventati con successo. È per questo che si tratta della stessa tecnologia pluripremiata a cui si affidano 500 milioni di utenti e di aziende Fortune 500, con premi ricevuti dalle migliori testate specializzate in sicurezza informatica.

Approfitta allora delle ultime offerte per acquistare il piano di abbonamento ad Avira Antivirus Pro a prezzi speciali. Puoi scegliere abbonamenti per 1, 3 o 5 dispositivi, con la possibilità di abbonarti per un singolo mese, per un anno o direttamente per due. Puoi pagare con carta di credito, debito, PayPal o bonifico bancario e usufruire in ogni caso della garanzia di rimborso a 60 giorni dalla data di acquisto.

