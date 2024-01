Con Amazon Echo Pop avrai ALEXA a un PREZZO SUPER

Hai mai desiderato avere un assistente virtuale da posizionare nel tuo salotto o nella tua cucina? Ora potrai farlo perché Amazon Echo Pop è scontato del 40% nella sua bellissima colorazione “Verde petrolio”. Con questo ribasso lo pagherai solo 32,99€ invece di 54,99€.

Tutte le caratteristiche di Amazon Echo Pop

L’Echo Pop, seppur piccolo e leggero, non sacrifica la sua potenza sonora. La sua compattezza lo rende un complemento discreto in qualsiasi angolo della casa, mentre il suono ricco e potente lo consacra come il compagno ideale per ascoltare musica, podcast o audiolibri. Dotato di Alexa, l’assistente vocale di Amazon, è sempre pronto a rispondere al tuo comando. Pronunciando la parola di attivazione “Alexa”, puoi controllare la tua casa, regolare la musica, impostare timer e svolgere molte altre attività senza alzare un dito.

Oltre a essere un assistente vocale, questo speaker si presenta come un dispositivo intelligente a 360°. Capace di gestire i dispositivi domestici compatibili con Alexa, si distingue anche per la sua realizzazione con materiali sostenibili, come tessuto al 100% riciclato e alluminio riciclato al 80%.

Le funzionalità di Echo Pop spaziano dall’ascolto della musica da servizi come Amazon Music, Apple Music, Spotify, Deezer e altri, al controllo intelligente degli apparecchi di casa come prese e luci, fino a servizi quotidiani come impostare timer, verificare il meteo, leggere le notizie o rispondere alle tue domande.

Inoltre, la personalizzazione con le skill amplia ulteriormente le sue funzionalità, consentendoti di sfruttare migliaia di opzioni aggiuntive. Potrai, ad esempio, ascoltare suoni rilassanti o mettere alla prova la tua conoscenza musicale. La tutela della privacy è una priorità per l’Echo Pop. Alexa inizia ad ascoltare solo al riconoscimento della parola “Alexa”, evidenziato dall’indicatore luminoso blu.

Inizia a usare Amazon Alexa con questo Echo Pop a soli 32,99€ grazie allo sconto del 40%.

