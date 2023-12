Con al polso Amazfit Bip 3 Pro hai un COACH vero: salute e sport

Una volta che metti al polso un accessorio come Amazfit BIP 3 Pro hai da preoccuparti di veramente poco. Questo prodotto è eccezionale sotto tutti i punti di vista e nell’utilizzo quotidiano si rivela un vero e proprio gioiellino di cui non fare a meno.

Dal momento che è in promozione su Amazon perché farne a meno? Collegati al volo in pagina dove ti aspetta uno sconto del 16% e portalo a casa con soli 59,90€. Anche come regalo di Natale è praticamente perfetto.

Le spedizioni sono completamente gratuite e veloci in tutta Italia con i servizi Prime attivi sul tuo account.

Amazfit Bip 3 Pro: il tuo coach personale al polso

Bello, comodo, pratico e soprattutto perfetto sia per lui che per lei. Amazfit Bip 3 Pro è un prodotto di cui non fare a meno se sei alla ricerca di uno smartwatch semplice ma con tutto al posto giusto. Grazie ai sensori e alle funzioni che integra tiene sotto controllo la tua vita in modo autonomo e sicuro.

A partire dal suo display AMOLED super ampio che ti regala una visione perfetta, questo watch ha tutto al posto giusto. Il quadrante è colorato, ampio e soprattutto personalizzabile. Con un solo tocco del tuo dito apri il menù e trovi ciò di cui hai bisogno.

I sensori integrati sono dedicati tanto alla salute quanto allo sport. In merito alla prima hai un monitor del sonno, dei livelli di ossigeno nel sangue e della frequenza cardiaca. Per l’attività fisica, invece, ci sono più di 60 modalità di allenamento e GPS integrato.

Lo smartwatch non solo è impermeabile ma è dotato anche di una batteria favolosa che dura fino a 14 giorni così non dovertene mai privare. Non mancano, infine, tante altre funzioni che ti lascio scoprire da solo.

Collegati al volo su Amazon dove approfitti dello sconto e porti a casa il tuo Amazfit Bip 3 Pro a soli 59,99€ con un solo click.

Spedizioni veloci e gratuite.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.