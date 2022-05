Con 13€ combatti le zanzare fino a fine estate OVUNQUE (Amazon)

Le attira con la luce UV e le stermina con la griglia elettrica. Le zanzare quest’anno non saranno un problema. Porti con te questa zanzariera compatta, la appoggi dove serve e la alimenti tramite banale porta USB. Niente morsi, niente sonno mancato, niente schiaffi in piena notte e – soprattutto – niente additivi chimici addosso.

Il momento di fare un ottimo affare su Amazon è adesso. Infatti, questo gioiellino è in sconto del 30%: mettilo nel carrello e – prima di completare l’ordine – applica il codice “CPLCFMRD”. Le spedizioni sono assolutamente rapide e gratis, garantite dai servizi Prime. Sii veloce però, la disponibilità è limitata.

Zanzare non vi temo: genialata in gran sconto su Amazon

Un prodotto comodissimo perché compatto: è alto meno di 30 cm e largo meno di 15 cm. Lo puoi portare sempre con te e collegare anche a un power bank. Infatti, grazie al consumo energetico irrisorio (massimo assorbimento 4W) puoi usare l’uscita USB per alimentarlo anche con batterie portatili. Durerà per ore e ti garantirà la protezione necessaria.

Semplicissimo il suo funzionamento: la luce UV attira le zanzare e la griglia elettrica, semplicemente, le elimina. Cadono tutte nel serbatoio alloggiato alla base del dispositivo: basterà aprirlo di tanto in tanto per svuotarlo.

Insomma, pratico ed efficace. A questo prezzo poi, è un vero e proprio affare. Lo acquisti ora, lo usi per l’intera estate e anche oltre: non ci sono ricariche da comprare. Non perdere l’occasione di fare un ottimo affare: mettilo nel carrello e – prima di completare l’ordine – applica il codice “CPLCFMRD”. Te l’accaparri a 13,99€ appena e le spedizioni sono rapide e gratis, garantite dai servizi Prime.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.