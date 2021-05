Non scherzo, con 116€ puoi comprare un computer vero e proprio, che puoi portare sempre con te per quanto è piccolo. Non otterrai un Mac Mini, ma resterai sbalordito da quello che può offrirti questo dispositivo. In un solo colpo, risolverai i problemi legati alla necessità di un PC, magari da portare in quella casa vacanza dove manca da sempre, ma nessuno ha voglia di spendere troppo per prenderne uno.

Questo gioiellino, ancora poco conosciuto ai più, lo trovi su Amazon con spedizioni ultra rapide e gratis, se sei cliente Prime. Lo devi solo ordinare e dopo poco è già a casa e puoi iniziare a divertirti!

Computer nuovo: con 116€ hai risolto

Frena. Non devi immaginare un portatile, nemmeno un ultrabook e neanche un tablet con tastiera. Non immaginare nemmeno una colonnetta pesantissima da trasportare. Immagina un grazioso scrigno, dal design ultra moderno, compattissimo nelle dimensioni e super leggero. Ecco, questo è un mini PC.

Lì dentro può starci tutto quello che serve per avere un buon PC? Se cerchi un mostro di macchina per giocare ore ed ore ai più complessi videogame, no. Se invece hai bisogno di lavorare, studiare, guardare video, navigare su Internet, inviare mail, scrivere documenti e tutto il resto, allora ti confermo di si. In quel piccolo box c’è tutto quello che ti occorre.

Non mancano Windows 10, un processore Intel più che dignitoso per l’utilizzo quotidiano, 4GB di RAM e 64GB di spazio di archiviazione. Questi ultimi sembrano pochi? Tieni a mente che puoi sempre espanderli e che non devi installare su questo PC dei programmi troppo pesanti: vorrai mica lavorare con Phostoshop usando lui? Questo computer è completo, e ti offre la possibilità di fare il 99% di quello che faresti con un PC, ma non è certamente una macchina pensata per utilizzi estremi.

Per l’uso “normale”, questo dispositivo ti darà una marea di soddisfazioni. Non manca ovviamente la connettività senza fili – come il Bluetooth e il WiFi – e quello che serve per la connessione alle varie periferiche. C’è anche una porta ethernet!

Lo so che probabilmente c’è una domanda che ti stai ponendo da quando hai visto questo PC per la prima volta: ma lo schermo dov’è? Quello ce lo devi mettere tu, così come la tastiera e il mouse, ma ti svelo un trucco: questi computer sono perfetti da attaccare alla TV: risparmierai i soldi del monitor, se non ne hai già uno. E per quanto riguarda mouse e tastiera, con circa una ventina di euro ci sono degli ottimi kit che puoi trovare anche su Amazon. Perfetto, no? Anzi, più che perfetto perché – quando hai finito di usarlo – il tuo PC puoi conservarlo al sicuro, senza doverlo per forza lasciare in bella vista: è leggerissimo e piccolissimo.

Una soluzione economica e geniale, quella dei mini PC, che è ancora più interessante se i prodotti sono in super offerta. Esattamente come quello di Tanix, che ti consiglio oggi: siamo onesti, a 116€ non compri nemmeno lo schermo del computer. Un’occasione occasione così, che ti accaparri direttamente da Amazon, è da prendere al volo!

Le spedizioni sono rapide e gratis per i clienti Prime, ma attenzione perché – per ovvie ragioni – le scorte sono limitate. Sempre a caccia di sconti e promo? Il meglio è sul canale Telegram ufficiale di Telefonino.net!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.

Home