Computer in sicurezza con Avira: bastano 5 €/mese (con VPN inclusa)

Per mettere in sicurezza il PC e i propri dati è possibile puntare su AviraPrime. Il servizio è un vero e proprio punto di riferimento per milioni di utenti che hanno la possibilità di sfruttare una protezione elevata per i propri dispositivi.

Con la promozione in corso, Avira Prime costa 5 euro al mese includendo l’antivirus di Avira, tanti strumenti per l’ottimizzazione di tutti i propri dispositivi e anche la VPN illimitata, per un accesso sicuro a Internet.

Gli strumenti di sicurezza messi a disposizione da Avira sono disponibili su 5 dispositivi. Il canone scontato è valido per il primo anno e non ci sono vincoli per l’abbonamento. Per accedere all’offerta basta seguire il link qui di sotto.

Per attivare il servizio bastano pochi click. L’offerta prevede la fatturazione anticipata (per un costo di 59,95 euro per un anno con possibilità di pagare in 3 rate senza interessi con PayPal) e una garanzia di rimborso di 60 giorni.

Computer al sicuro con Avira Prime

Scegliere Avira Prime consente l’accesso a un abbonamento tutto compreso che massimizza la sicurezza del proprio computer e degli altri dispositivi. Tutti i tool inclusi nell’abbonamento sono accessibili su PC, Mac, Android e iOS oltre che, in alcuni casi, anche tramite estensioni del browser web. Poter contare su antivirus e VPN garantisce un accesso a Internet sicuro e senza rischi oltre che nel pieno rispetto della propria privacy.

La promozione in corso fa la differenza: Avira Prime costa ora 5 euro al mese. Si tratta di un prezzo ottimo considerando i servizi inclusi (antivirus e VPN illimitata da soli valgono molto di più) e la possibilità di utilizzo degli stessi su ben 5 dispositivi. Per accedere alla promozione è disponibile il link qui di sotto. Avira garantisce anche 60 giorni di garanzia per ottenere un rimborso.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.