Secondo quanto si apprende in queste ore, otterrete Stadia Premiere Edition gratis non appena acquisterete un telefono OnePlus.

OnePlus e Google: una partnership importante

Stando a quanto dichiarato dai due brand, OnePlus ha stretto una partnership con Google al fine di offrire agli acquirenti di telefoni OnePlus selezionati un bundle Stadia Premiere Edition gratuito. Questa non è la prima partnership tra il produttore del telefono e il servizio di streaming di giochi di Mountain View, ma è una mossa incredibilmente molto buona.

Secondo l'OEM cinese, coloro che acquisteranno uno dei terminali elencati tra ora e il 30 settembre riceveranno un pacchetto gratuito Stadia Premiere Edition che include un controller Stadia, un Chromecast Ultra e un mese di accesso gratuito al servizio di streaming di giochi. La promozione è limitata agli acquirenti in Francia, Germania e Regno Unito. Purtroppo, al momento non ci sono indicazioni circa il rilascio di questa offerta anche sul nostro territorio, ma è lecito ipotizzare che le cose possano cambiare nelle settimane a venire. Di seguito sono riportati i dispositivi idonei:

OP 9 Pro;

OP 9;

OP 8 Pro;

OP 8T;

OP Nord.

L'azienda vuole che i proprietari di questi dispositivi sfruttino le funzionalità di gioco di cui dispongono, come i loro schermi AMOLED con frequenze di aggiornamento elevate, processori potenti, connettività 5G, audio stereo e tecnologia Warp Charge.

Non dimenticate che la serie 2021 dispone dell'ultimo processore a 5 nanometri rilasciato da Qualcomm, ovvero lo Snapdragon 888 5G, coadiuvato da banchi RAM da 8 o 12 GB e memorie veloci UFS 3.1. A correlazione del tutto, troviamo un software snello, pulito, veloce e capace di reagire con prontezza in ogni situazione. Il display dei nuovi terminali gode di un refresh rate adattivo fino a 120 Hz e la risoluzione è limitata al FullHD+, più che sufficiente per un prodotto di piccole dimensioni come un telefono.

OnePlus

Smartphone